فنانو مصر يخوضون ماراثون رمضان مبكراً

المصدر: القاهرة - مها سمير

رغم أن الوقت لا يزال مبكراً على شهر رمضان الكريم، إلا أن حالة من النشاط تشهدها استوديوهات الدراما المصرية حالياً لتصوير العديد من المسلسلات المقرر عرضها في ماراثون رمضان المقبل 2020، في محاولة من صناع هذه الأعمال للابتعاد عن الضغط الذي كان يتعرض له المنتجون والمخرجون سابقاً، فأصبح الإسراع بالعمل وسيلة أفضل للحاق بأفضل الممثلين، حيث يصبح الحصول على النجوم والمواهب الجديدة أمراً صعباً عند تأخر الاستعدادات والتصوير، ومن هنا بدأ البعض في الاستعداد للموسم القادم، فإلى التفاصيل.

أبرز هذه الأعمال التي يتم تصويرها حالياً مسلسل «فلانتيو»، الذي كان مقرراً عرضه رمضان الماضي، للفنان عادل إمام، حيث انتهي المخرج رامي إمام من تصوير نصف مشاهد العمل، وذلك بعد أن استأنف عادل إمام تصوير العمل قبل نحو شهر، بعد توقف دام لثلاثة أشهر.

ويجسد إمام شخصية صاحب مدارس دولية، يدعى نور عبد المجيد «فلانتينو»، ويواجه طوال الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وبطولة دلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، داليا البحيري.

أيضاً يعود الفنان يوسف الشريف، للمنافسة الرمضانية، حيث من المقرر أن يبدأ منتصف أكتوبر الجاري، تصوير مسلسله الجديد «النهاية»، الذي ينافس به في الموسم الرمضاني المقبل، من تأليف عمرو عاطف وإخراج ياسر سامي.

الفنان ياسر جلال بدأ هو الآخر الاستعداد للماراثون الرمضاني، حيث التحضيرات على قدم وساق، لتصوير مسلسله الجديد «الفتوة»، المقرر أن ينافس به في الماراثون الرمضاني، حيث بدأت الشركة المنتجة العمل في بناء ديكور للحارة الشعبية، فيما يواصل المخرج حسين المنياوي، معاينة أماكن التصوير في منطقة القاهرة الفاطمية، التي تضم أشهر أماكن وجود الفتوات في مصر.

تقع أحداث مسلسل «الفتوة»، الذي كتبه السيناريست هاني سرحان، قبل 100 عام، في حي الجمالية بالقاهرة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، فضلاً عن مشاهد الحركة، كما يتناول العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة وعصر الفتوات.

وينضم للسباق الفنان محمد رمضان، حيث استقر رمضان على مسلسل «البرنس»، ليخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، من تأليف وإخراج محمد سامي.