مركز راشد لأصحاب الهمم يستضيف رجل الأعمال موهان فالراني

المصدر: دبي - البيان

زار رجل الأعمال الهندي موهان فالراني مركز راشد لأصحاب الهمم، حيث أمضى سويعات مع طلبته، مشاركاً إياهم مهاراتهم وأنشطتهم، وتفقّد الفصل الدراسي الذي يحمل اسمه منذ سنوات، ويحرص دوماً على تجديده وصيانته ودعم وتعزيز أجهزته وأثاثه.

وجالت مريم عثمان، المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، بالضيف في أقسام المركز وفصوله، وأطلعته على آخر المستجدات والتطورات، وأعربت عن بالغ تقديرها للالتزام الأخلاقي والإنساني الذي يبديه فالراني منذ عقد من الزمان.

واحتفل فالراني بعيد ميلاده مع أسرته في المركز وبين طلبته الذين باتوا يعرفونه وينتظرون زيارته.وفِي نهاية الزيارة، قدمت مريم عثمان درع المركز التقديرية للضيف، وقدّم له الطلبة حزمة من الهدايا والرسوم من صنع أيديهم في ورش التدريب والتأهيل المهني.