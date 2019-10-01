إعلان المشاريع الفائزة في «البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام»

المصدر: جدة - البيان

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أمس، المشاريع السينمائية الـ12 المختارة في الدورة الأولى من «معمل البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام»، والتي اختارتها لجنة دولية من بين 120 مشروعاً من 16 دولة.

ثلث المشاريع التي تم اختيارها هي لمُخْرِجات عربيات، وأكثر من ربعها بمشاركة مُنتِجاتٍ عربيات. كما ضمّت الأعمال المختارة 6 مشاريع لأفلام سعودية، إضافة إلى 6 مشاريع عربية من الأردن، ومصر، وفلسطين، والعراق، ولبنان، وذلك بما يعكس سعي البرنامج لدعم صناعة السينما محلياً وعربياً.

ويشارك كل مشروعٍ بفريق من مخرجٍ وكاتب ومنتج. وقد ضمّت الأسماء المختارة مواهب صاعدة تقدّم أول أو ثاني أفلامها الطويلة، إضافة إلى أسماء بارزة تقدّم تجاربَ وأفكاراً جديدة. يتنافس المشاركون ضمن البرنامج على منحتي تمويل لإنتاج اثنين من المشاريع بقيمة نصف مليون دولار لكل مشروع، مع فرصة تقديم المشروعين الفائزين كعرض أول في الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في 2021.

ضمّت اللجنة التي قامت باختيار المشاريع أسماء مهمة في صناعة السينما العربية والعالمية منهم: محمود صبّاغ، الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وجوليا بيرغرون، مدير سوق البحر الأحمر السينمائي، وأنطوان خليفة، مدير البرنامج العربي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وجاين ويليامز، رئيس قسم الدراسات في كلية مهرجان البندقية السينمائي، وسافينا نيروتي، المدير التنفيذي لـ«تورينو فيلم لاب». كما شارك في قراءة المشاريع كل من الناقد السعودي فهد الأسطا، وليالي بدر من شبكة راديو وتلفزيون العرب. فيما تشرف المنتجة السعودية جمانة زاهد على معمل البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام.