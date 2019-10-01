الأرشيف الوطني يرتقي بأداء موظفيه

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم الأرشيف الوطني بمقره دورة تدريبية لموظفيه في كتابة الرسائل والتقارير الإدارية ومحاضر الاجتماعات بهدف رفع المستوى العلمي للموظفين، وصقل مهاراتهم للارتقاء بأدائهم في تحرير المراسلات وكتابة التقارير الإدارية والمحاضر والمذكرات.

تأتي الدورة التدريبية التي يشارك فيها عدد كبير من الموظفين في إطار استراتيجية الأرشيف الوطني بتأهيل الموارد البشرية، وإكسابهم المهارات الضرورية في العمل وفق تخصصاتهم. وينطلق الأرشيف الوطني في تنظيم هذه الدورة التي تستمر 3 أيام، من حرصه على تطوير مهارات الكتابة الاحترافية لدى المشاركين بوصفها أساس التوثيق الصحيح والدقيق والواضح، ومنحهم مزيداً من الدقة والشمولية، والقدرة على التحليل المنطقي الذي يدعم التقارير والمراسلات التي يعدونها، ولكي يتم إنجازها بالصورة الواضحة التي تليق بتقديمها للمعنيين والمسؤولين ومتخذي القرار.