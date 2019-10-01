كشف حقيقة تجول حيوان وحيد القرن في شوارع القاهرة

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الفيديو الذي تم تداوله لحيوان وحيد القرن على مواقع التواصل الاجتماعي غير حقيقي، موضحا أن وحيد القرن الذي ظهر في الفيديو لونه أسود ومن فصيلة غير موجودة في مصر.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، أن آخر وحيد قرن في مصر، نفق منذ 4 أشهر، ويتم تحنيطه، تمهيدا لوضعه في حديقة الحيوان بالجيزة، مشيرا إلى أن وحيد القرن الذي كان يعيش في مصر من النوع الأبيض بحسب موقع فيتو.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا مقطع فيديو، لحيوان وحيد القرن يتجول في الشارع وسط ذهول المواطنين الذين سارعوا بتصوير المشهد.