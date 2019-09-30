الفنانة هنا الزاهد توجه رسالة لجمهورها قبل الجراحة

المصدر: وكالات

وجهت الممثلة المصرية، هنا الزاهد، اليوم الاثنين، رسالة جديدة إلى جمهورها، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة أثناء قضائها شهر العسل في سنغافورة، وقبل إجرائها عملية جراحية.

وحرصت الزاهد على طمأنة جمهورها حول حالتها الصحية، وذلك قبل خضوعها لجراحة، وكتبت عبر حسابها على "إنستغرام"، "شكرا لكل الناس اللي كلمتني و اللي بعتولي واللي سألوا عليا، واللي دعولي انا الحمد لله بقيت كويسة".

وتابعت "اكتر حاجة اتبسط منها أني شفت كمية حب مشوفتهاش قبل كدة حتى في الشارع الأمهات والأطفال يجروا يسألوا أول حاجة هنا انتي كويسة؟ خضيتينا عليكي وكأنهم من أهلي".

وشهد يوم الجمعة الماضي، أول ظهور لهنا الزاهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إصابتها بأزمة صحية خلال فترة شهر العسل مع زوجها الفنان أحمد فهمي.

وظهرت هنا الزاهد، بصورة عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، إذ طمأنت بها متابعيها، وأرفقت الصورة بتعليق قائلة: "شكرا لكل واحد.. بجد أن شوفت كمية حب ودعاء منكم مشوفتهاش في حياتي.. أنا بخير الحمد لله"، بحسب موقع "هن".

وكشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة الممثلين المصريين، يوم السبت، عن وجود عائق يمنع الممثلة المصرية، هنا الزاهد، من الخضوع لجراحة، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال قضائها شهر العسل في سنغافورة.

وأوضحت "تحتاج لإجراء عملية جراحية لإزالة حصوات في المرارة، ومن المقرر أن تخضع للعملية خلال أيام".

وأشارت نهال عنبر إلى "أن هناك التهابا في المرارة، يعوق إجراء العملية حاليا، ولا يمكن تدخل طبي أو جراحي حتى تتعافى بشكل تام".

وتابعت "تتواجد هنا الزاهد في منزلها، برفقة والدتها وزوجها الفنان أحمد فهمي، وتتناول الأدوية لحين تحديد موعد العملية".

وكانت نهال عنبر أعلنت، الجمعة، أن هنا الزاهد عادت إلى مصر، برفقة زوجها أحمد فهمي، ومن المقرر أن تجري عملية إزالة حصوات في المرارة بالليزر.