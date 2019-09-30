أسمن رجل في العالم يتوسل لإنقاذ حياته

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بول مايسون، الرجل الأسمن في العالم يتوسل هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا أن تنقذ حياته بعد دخوله المستشفى أربع مرات خلال الأشهر الخمس الماضية.

وقد أقر مايسون البالغ من العمر 59 عاماً بأنه أمام فرصة الإنقاذ الأخيرة اليوم، بعد زياراته المتكررة إلى المستشفى. وقد وصل وزنه إلى 444.5 كيلوغرامات لدى عودته من بريطانيا في مايو الماضي بعد قضاء خمس سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار مايسون إلى أنه بحاجة لعدد من العمليات الجراحية التي قد تكلف هيئة الخدمات الصحية ما يزيد على 100 ألف جنيه إسترليني، وتشمل عمليتين لتركيب ركبتين جديدتين، ووركاً.

ومن مكان سري، أخبر بول صحيفة "ميرور" اللندنية بأن الهيئة قد أنقذت حياته مراراً وتكراراً وأنه كان ليكون ميتاً بدونها، وأقر يائساً أن نهمه في تناول الطعام قد أدى لتدهور صحته وتخلي عائلته عنه بسبب طمعه.

وأصبح بول ساعي البريد الأسبق ابن مدينة إيبسويتش البريطانية اليوم رجلاً محطماً مالياً وعقلياً وجسدياً.

كما اعترف بول أنه فكر مراراً بالانتحار، إلا أنه لن يسمح للأمور بالوصول إلى هذا الحدّ وإن كل ما يطلبه مجرد فرصة أخيرة.

وسابقا، كان بول حديث البرامج التلفزيونية الأمريكية وقد طلبت خطيبته السابقة يده على الهواء مباشرة.