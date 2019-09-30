"تفضل بالجلوس" تحفة لندنية تدهش المارة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

من توقيع المصمم البريطاني بول كوكسيدج يطالعك منتزه "برودغيت"، من ضمن مهرجان لندن للتصميم، بتحفة بعنوان "تفضل بالجلوس"، ذاك المقعد الخارجي العملاق المصنوع من حلقات أحادية المركز على شكل أمواج مصممة من ألواح السقالات.

ثلاثة مقاعد متداخلة ترتفع وتهبط كما الأمواج تتربع في ميدان جادة فينزبري داخل مدينة لندن. وتتميز كل من الأشكال المذهلة التي تزداد حجماً وارتفاعاً بدءاً من المقعد الوسطي الأصغر، بأنها مصنوعة من الهياكل المعدنية تعلوها ألواح السقالات.

ويعلق كوكسيدج على تحفته قائلاً: " إن كل من جوانب هذا المقعد مصمم بشكل خاص ليتناسب مع البيئة المحيطة كما ليخدم الوظيفة التي صمم من أجلها. فالمنحنيات ترتفع لتشكل المقاعد للجلوس والمساند كما يعطي ارتفاعها مساحة للمارين من تحتها أو الاستراحة في الظل. إنها ترسم الخطّ الدقيق بين التحفة المصممة والحلّ. وتملأ المكان دون أن تخنقه."

وقد صمم كوكسيدج مقعد "تفضل بالجلوس" لتعزيز الحي الأضخم في لندن المرصوف بممرات للمشاة وقرر لها أن تكون قطعة أثاث شارع قابلة للاستخدام.