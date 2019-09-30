مقهى بدبي على قائمة الأكثر ظهوراً على "انستغرام"

المصدر: إعداد: فاتن صبح

على قاعدة، "إذا كان لا يظهر عبر انستغرام، فما الفائدة منه!" تتنافس المزيد من المقاهي والمطاعم في العالم على تحسين تصاميمها الداخلية وأطباقها اجتذاباً للقطات السناب وصور الانستغرام والمؤثرين الرقميين، وقد قام موقع "بيغ 7" المتخصص بعالم السفر بنشر قائمة بالمقاهي العشر "الأكثر ظهوراً عبر انستغرام" من حول العالم، حيث تربع مقهى "تانيا تيناهاوس" من دبي على القائمة.

وقد اتخذ القرار بترتيب الأسماء على اللائحة بعد تحليل عدد من الوسوم أو "الهاشتاغات" بحسب الموقع، والتصويت عليها من قبل لجنة من خبراء السفر وروّاد المنصات. وكانت المؤسسة الواقعة في دبي الوحيدة التي تعتبر جديرة بالوصول إلى اللائحة في المنطقة.

وأكدت تانيا لودي مؤسِّسة المقهى في حديث لها مع مجلة "إميراتس وومان" أنها أرادت ابتكار مساحة تعبق بالجمالية والراحة لا يشبه سواه في دبي، ووصفته مضيفةً: "إنه يعبق بالتيمات المواكبة للموضة، والإلمام بعالم الشاي والطعام اللذيذ والأجواء المريحة. لقد تابعت دراستي في تورونتو وألهمتني ثقافة الشاي هناك، كما أنني أحب التلاعب بالكلمات لذا ظننت بوضع أصناف مرحة على لائحة الطعام."

وتوزعت أسماء المقاهي الواردة على لائحة الأكثر ظهوراً على انستغرام في العالم على كل من أستراليا متمثلةً بمقهى "سبيدوس"، وبريطانيا ومقهى "إي إل وإن" اللندني، وكاليفورنيا ومقهى "ألفرد كوفي" في لوس أنجلس، وفييتنام و"نوت كوفي" في هانوي، وإندونيسيا حيث مقهى "ماد بوبس" في بالي، ونيو يورك وممقهر "بييترو نوليتا"، والإمارات العربية المتحدة ومقهى "تانيا تيهاوس" في دبي، وكندا ومقهى "فيكا" بتورونتو، إضافةً إلى مقهيي "كافيه أوتو" بسنغافورة، و"بلو وايل كافيه" في تايلاندا.