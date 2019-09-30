مفاجأة .. الطب الشرعي ينفي تعرض جنة وأختها لاعتداء جنسي

المصدر: البيان الإلكتروني

أحال النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، صفاء عبد الفتاح، للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامها بضرب وتعذيب حفيدتيها الطفلتين جنة وأماني محمد سمير وإحداث إصابات أودت بحياة إحداهما.

وذكر بيان صادر عن النائب العام، بالقضية رقم 14167 لسنة 2019 جنايات شربين، أن النيابة العامة تلقت بياناً من مستشفى شربين العام، بوصول الطفلة جنة محمد سمير إلى المستشفى مصابة بإصابات بالغة فى أنحاء جسمها، وحروق بمواضع عفتها، فبادرت النيابة بالانتقال وبوصول فريق من المحققين للمستشفى وسماع أقوال الطفلة قبل وفاتها، قررت باعتداء جدتها عليها وإحداث إصاباتهابحسب صحيفة اليوم السابع.



وكشفت تحقيقات النيابة، عن انفصال والدي الطفلتين وتولي جدتهما المتهمة صفاء عبد الفتاح حضانتهما لفقدان والدتهما الإبصار، واستمعت النيابة لأقوال الطفلتين وشهود العيان على الواقعة، والذين أكدوا جميعهم على حقيقة دأب المتهمة التعدى على الطفلتين المجنى عليهما بالضرب والحرق، بينما أكدت الطفلة أماني أنه تم الاعتداء عليها بأدوات صلبة.

وانتدبت النيابة العامة الأطباء المتخصصين بمصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجنى عليها، وتوقيع الكشف الطبي على شقيقتها أماني وأكدت التقارير إصابة الأولى بحروق نارية من الدرجات الثلاث بالظهر ومناطق عفتها، وكدمات حول كاحلها الأيمن ورسغيها نتيجة تقييدها بقوة، وأن تلك الإصابات ومضاعفاتها، التى أدت إلى فشل فى وظائف جسمها الحيوية، وانتهى بهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية أدت إلى وفاتها.

وثبت من التقارير الطبية للأطباء المتخصصين بالطب الشرعي إصابة الطفلة الثانية أماني بحروق من الدرجتين الأولى والثانية بمناطق عفتها، وكدمات بأنحاء أخرى من جسدها.

واعترفت المتهمة بضربها وحرقها لحفيدتيها باستخدام أدوات صلبة، وادعت أن ذلك الإيذاء لتربيتهما.

وأمرت النيابة العامة بإيداع الطفلة أماني بدار رعاية اجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتوفير بيئة ملائمة لها من النواحي الصحية والنفسية، وحققت النيابة فيما أثير بشأن وقوع اعتداء جنسي على الطفلتين ونفت التحقيقات صحة ما أثير، حيث أكدت تقارير الطب جسد خلو الطفلتين من التعرض لأي اعتدء جنسي.



وتناشد النياية العامة المواطنين فى التدقيق فى كل ما يثار، وعدم نشر أخبار دون التأكد من صحتها، لما لذلك من ضرر على السلم العام.