النائب العام المصري يحيل جدة الطفلة جنة للمحاكمة الجنائية العاجلة

المصدر: البيان الإلكتروني

أحال النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، المتهمة صفاء عبد الفتاح، جدة الطفلة "جنة" للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامها بضرب وتعذيب حفيدتيها الطفلتين جنة وأماني محمد سمير وإحداث إصابات أودت بحياة الطفلة جنة بحسب صحيفة اليوم السابع.

وكان قد أعلن عن وفاة الطفلة جنة محمد سمير حافظ البالغة من العمر 5 أعوام، ضحية التعذيب على يد جدتها، عقابا على تبولها اللاإرادي بعد خضوعها لجراحة بتر ساقها اليسرى من أعلى الركبة.

وكان الدكتور محمد شريف نائب مدير مستشفى المنصورة العام الجديد تابع الحالة الصحية للطفلة عقب إجراء الجراحة، وقال: إن درجة الوعي 15/15، وتم الغيار عليها بمعرفة أخصائي ونائب الأوعية الدموية والدكتور أحمد الموافي النائب الإداري .

وتوفيت الطفلة جنة بعد توقف في عضلة القلب وخضعت لمحاولات الإنعاش ولكن دون جدوى.

وكان المستشفى قد استقبل الطفلة وحالتها خطرة محولة من مستشفى شربين ومصابة بكدمات وحروق من الدرجة الثالثة وآثار كي نارية، وتورم بالأطراف نتج عنه تسمم دموي، وتم تأهيل الطفلة لإجراء جراحة بتر في إحدى قدميها.