لن تصدقوا ما هي هواية أوباما بعد خروجه من البيت الأبيض!

المصدر: أ ف ب

كشف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن هوايته المفضلة الجديدة بعد خروجه من البيت الأبيض، وهي النوم.

وخلال افتتاح فعاليات حفل معرض المؤسسين "Bits & Pretzels"، قال أوباما (58 عاما) في ميونخ جنوبي ألمانيا اليوم الأحد عن النوم: "إنه كالمخدر، مدهش، أنت تنام وتستيقظ فتشعر بأنك في حالة جيدة وتحس بالسعادة وتمتلئ بالطاقة".

وأضاف أوباما أنه بعد انتهاء عمله كرئيس للولايات المتحدة، صار لديه المزيد من الوقت للقراءة والتفكير. كما أنه كثيرا ما يتجول مع زوجته هنا وهناك "وهذا شيء عظيم".

واعترف أوباما بأنه استغرق بضعة شهور لاستعادة زوجته: "كانت دائما غاضبة مني لأنني ترشحت لمنصب الرئيس"، وقال أوباما إنه لهذا السبب سألها: "هل تحبينني أم ماذا؟، ولفت إلى أنه تمكن في نهاية المطاف من إنجاز الأمر عندما ردت زوجته قائلة: "حسنا".

يذكر أن Bits & Pretzels هو تطبيق يستمر لثلاثة أيام ويربط 5000 مؤسس ومستثمر وراغبين في إنشاء شركات ناشئة وكل صناع القرار في نظام الشركات الناشئة، ويقام الاحتفال في مكان فريد من نوعه في مهرجان أكتوبر للجعة في ميونخ في الفترة بين 29 سبتمبر الجاري حتى مطلع أكتوبر المقبل.