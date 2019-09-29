الهند تحظر تصدير البصل

المصدر: د ب أ

حظرت الهند اليوم الأحد تصدير البصل بعد ارتفاع أسعاره إلى نحو 80 روبية ( 13ر1 دولار) للكيلو جرام.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الهيئة العامة للتجارة الخارجية القول في بيان اليوم إنه منع حظر تصدير البصل ابتداء من الوقت الحالي.



وكان وزير شؤون المستهلكين رام فيلاس باسوان قد قال مطلع هذا الشهر إن الهند لديها مخزون كاف من البصل، ولكن الأسعار ارتفعت بسبب تعطل عملية النقل نتيجة للفيضانات التي وقعت في مناطق رئيسية لزارعة البصل بولاية ماهاراشترا بغرب الهند.