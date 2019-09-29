زكي نسيبة يؤكد ضرورة انضمام القطاع الخاص إلى المشهد الفني والثقافي

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، ضرورة انضمام القطاع الخاص إلى المشهد الفني والثقافي على مستوى الإمارات والمنطقة بطريقة أكثر استدامة، ما يسهّل من انتشاره في أوساط المجتمع بأسره، وإتاحته أمام الجميع. جاء ذلك خلال جلسة «مسيرة جامع التحف»، والتي استضافتها مجموعة عيسى صالح القرق بحي دبي للتصميم، بإشراف منى القرق، مدير مبيعات التجزئة في المجموعة، والمستشار ميرنا عياد، خبير الاستراتيجيات الثقافية، وبحضور ممثلي مختلف المؤسسات الفنية والثقافية في الإمارات.