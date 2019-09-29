المجمّع الثقافي يقدم «ألف ليلة وليلة» لمسرح كركلا

المصدر: أبوظبي - البيان

استضاف مسرح المجمّع الثقافي أخيراً عرض الباليه الساحر «ألف ليلة وليلة» من تقديم مسرح كركلا العريق، وذلك في أول عروض الأداء في الموسم الافتتاحي للمسرح الجديد الذي تم افتتاحه سابقاً الشهر الجاري.

بدأ العرض على ألحان وموسيقى شهرزاد، من تأليف الموسيقار نيكولاي ريمسكي كورساكوف، وسلّط الفصل الأول الضوء على عالم الشرق الغامض وسط أجواء ملكية ودرامية بطلها الملك شهريار، حيث تتصدر مخيلته العاطفة والحب والحقد وتكشف أسرار قصره. وفي الفصل الثاني، انتقل العرض إلى عالم حكايات الماضي، حيث جسّد هذا العرض المسرحي أجواء السوق الشرقي الأصيل الذي تنبض فيه الحياة وتعلو فيه الأصوات وتتجلّى الألوان في أبهى رونقها، وسط صخب التجّار الذين يروجون لبضائعهم. وعاد الجزء الأخير من العرض إلى التراث والتقاليد العربية إلى زمن خان القوافل، ملتقى العابرين من كل حدب وصوب ليستريحوا من عناء دربهم الطويل.

يذكر أن مسرح كركلا، الذي يتخذ من بيروت مقراً له، يعد أحد أبرز الفرق المسرحية المرموقة في منطقة الشرق الأوسط، تم تأسيسه على يد المخرج الفني المايسترو عبد الحليم كركلا، وقد أخرج عرض «ألف ليلة وليلة» إيفان كركلا.