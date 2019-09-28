شاب سعودي ينشر وصية "مؤثرة" لوالده

المصدر: البيان الإلكتروني

عثر شاب سعودي على وصية كتبها والده، قبل موته بأيام، ولم يتمكّن من إرسالها إليه، وبعد أن قرأ الابن الوصية، قام بنشرها على حسابة في "تويتر"، حيث تظهر الوصية، حباً أبوياً وبراً بالوالدين، كما تجمع أهم الأمور التي يحرص كل أب على أن ينقلها لابنه.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، يروي الشاب عبدالله الجهيمي؛ كيف عثر على الوصية: "جوّال والدي بحوزتي، وهو مغلق منذ وفاته، البارحة، اضطررت إلى الدخول على جوّاله؛ للحصول على معلومات في الملاحظات؛ لإنهاء الإجراءات، ولفت انتباهي هذه الملحوظة التي كتبها موجهاً حديثه لي، ولم يرسلها لي ولا لغيري، وكأنه عرف أنني سأجدها، وسأقرأها ولو بعد حين".

وكتب الأب خضران الجهيمي "رحمة الله" ؛ مساء يوم 19 سبتمبر الجاري، أي قبل موته بنحو أسبوع، ويكشف الأب لما قرر التعجيل بكتابة الوصية، عندما "تقيأ دماً وشعر بدنو الأجل".

ويؤكّد الأب في الوصية كم كان ابنه عبد الله باراً به، ويعلن له حبه ورضاه عنه، ثم تتضمن الوصية 10 بنود، تبدأ بالحفاظ على الصلاة، إلى رعاية الأم والإخوة، ثم صلة الرحم، والحرص على التواصل العائلي والحديث عن الأموال والاستدانة، وأخيراً يعلن الأب أنه كان يتمنى "ان يمد الله في عمري واشوفك موظف في أرامكو أو مكان كبير".

قد لقيت الوصية تفاعلاً وانتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.