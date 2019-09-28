يعثر على آيفون لا يزال يعمل بعد 15 شهراً في قاع النهر

المصدر: البيان الإلكتروني

عثر أمريكي على جهاز آيفون لا يزال يعمل بعد أن ظل في قاع نهر ولاية ”ساوث كارولينا“ لمدة 15 شهرًا؛ بفضل حافظته المضادة للماء.

وفقدت إيريكا بينيت هاتفها خلال جولة نهرية مع عائلتها في شهر يونيو عام 2018، عندما سقط الآيفون من القارب.

ونقلت وكالة ”يونايتد برس إنترناشونال“ الأمريكية، قول ”إيريكا“: ”لم نلحظ سقوط الهاتف في النهر على الفور، وعندما بحث زوجي عنه في القاع لم يتمكن من العثور عليه“.

وعندها ظنت إيريكا أن هاتفها قد فُقد للأبد، إلا أن ذلك لم يكن صحيحًا، إذ عثر عليه مدون يوتيوب يدعى ”مايكل“، والذي ينشر فيديوهات عن انتشاله لمختلف الأشياء من قاع النهر.

وبعد نحو 15 شهرًا من فقدان الهاتف، عثر مايكل عليه في قاع النهر، وكانت المفاجأة أنه لا يزال يعمل بفضل حافظته الواقية من الماء، وفقا لإرم نيوز.

وقال مايكل: ”صادفت شيئًا يشبه الحبل، وعندما سحبته، رأيت هاتفًا داخل حافظة مضادة للماء، وكنت مندهشًا للغاية عندما أوصلته بالشاحن ووجدته لا يزال يعمل“.

وتمكن مايكل من فتح الهاتف والوصول إلى بيانات مالكته، وإعادته إليها، الأمر الذي سرها كثيرًا؛ نظرًا لأنه كان يحتوي على رسائل من والدها الراحل.