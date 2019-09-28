وفاة الطفلة جنى ضحية جريمة تعذيب بشعة على يد جدتها

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية شمال مصر، عن وفاة الطفلة جنى محمد سمير حافظ البالغة من العمر 5 أعوام، ضحية التعذيب على يد جدتها، عقابا على تبولها اللاإرادي بعد خضوعها لجراحة بتر ساقها اليسرى من أعلى الركبة.

وكان الدكتور محمد شريف نائب مدير مستشفى المنصورة العام الجديد تابع الحالة الصحية للطفلة عقب إجراء الجراحة، وقال: إن درجة الوعي 15/15، وتم الغيار عليها بمعرفة أخصائي ونائب الأوعية الدموية والدكتور أحمد الموافي النائب الإداري بحسب صحيفة فيتو.

وتوفت الطفلة جنى بعد توقف في عضلة القلب وخضعت لمحاولات الإنعاش ولكن دون جدوى.

وكان المستشفى قد استقبل الطفلة وحالتها خطرة محولة من مستشفى شربين ومصابة بكدمات وحروق من الدرجة الثالثة وآثار كي نارية، وتورم بالأطراف نتج عنه تسمم دموي، وتم تأهيل الطفلة لإجراء جراحة بتر في إحدى قدميها.