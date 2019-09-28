شرطي فاسد يدس المخدرات للأبرياء بهدف المتعة والتسلية!

المصدر: البيان الإلكتروني

عندما تنزع الرحمة من قلب أحدهم فإنه سيفعل ما يحلو له دون رادع من ضمير أو أخلاق، هذا الكلام ينطبق على شرطي أمريكي فاسد يدعى زاكري وستر، وهو يخدم في شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية. حيث كان يوقف الناس على الطرقات ويتظاهر بتفتيش سياراتهم ثم يدس لهم المخدرات ويلفق لهم التهم لكي يعتقلهم.

هذه الأفعال المشينة هدمت حياة بعض من اعتقلهم، فأحدهم خسر حضانة ابنته بسبب دخوله السجن بتهمة حيازة المخدرات الملفقة.

مرت فترة من الزمن قبل أن تكتشف شرطة الولاية زيف اتهامات هذا الشرطي الفاسد، فتم طرده وسجنه، ووجهت إليه عدة اتهامات.

وخلال التحقيق لم تتضح الأسباب الحقيقة التي تقف وراء أفعاله، ولكن يبدو أن الدافع هو التسلية والمتعة فقط!