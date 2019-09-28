نفوق الفيل السريلانكي الهرم لسوء المعاملة

المصدر: البيان الإلكتروني

قال مسؤول في حديقة الحياة البرية في سريلانكا إن الحكومة أمرت بتشريح جثة الفيل تيكيري، وهي فيل آسيوية هرمة، نفقت في كيجالي، على بعد 80 كم شرق العاصمة كولومبو.

ونفق الفيل الهزيلة البالغة من العمر 70 عامًا، والتي أثارت احتجاجًا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إجبارها على المشاركة في مسابقة ملكة بوذية سنوية في سريلانكا، وفق ما ذكره المسؤولون الأربعاء.

وقال خبير الفيلة جايانتا جايواردين إن "الجامبو" تعرضت لسوء المعاملة، وفق قناة (ndtv).

وقال جايواردين لوكالة فرانس برس "كانت تيكيري تعاني من سوء التغذية الحاد"، "إنه لأمر عجب أن تعيش هذه الفترة الطويلة".

يذكر أنه تم سحب تيكيري من حفل ختام المسابقة السنوية لمعبد في كاندي الشهر الماضي بعد أن اندلعت عاصفة إعلامية اجتماعية ضد مشاركة الفيل الهزيلة.