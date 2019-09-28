نجوم الفن يحتفون بإنجازات الإمارات ومكانتها العالمية عبر «مواقع التواصل»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم تخف حدة نشاط النجوم العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، فعدا عن حرص الكثير منهم على مشاركة لحظات وجوده في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، جاءت تغريدات نجوم الإمارات مختلفة، والذين احتفوا من خلالها بنجاح الإمارات في الوصول إلى الفضاء، فيما حرصت أحلام وحسين الجسمي على مشاركة الجمهور السعودي فرحتهم في اليوم الوطني السعودي.

«البيان» جالت بين حسابات النجوم، ورصدت خلالها أبرز أنشطتهم وبرامجهم.

معظم حسابات نجوم الإمارات، شهدت احتفاء لافتاً بهزاع المنصوري، حيث تزينت معظم هذه الحسابات بصور، أول رائد فضاء إماراتي، فيما جاءت التعليقات حاملة لعبارات تدل على الفخر بالإنجاز الذي حققته الإمارات بمعانقتها للفضاء، فمن جانبه نشر الفنان عيضة المنهالي، مقطعاً من أغنيته «رقم واحد»، إلى جانب صورة رائد الفضاء هزاع المنصوري، وعلق عليها بالقول: «»طموح زايد يعانق الفضاء رؤية قيادة وعزيمة شباب«، بينما نشرت أحلام صورة هزاع، وقالت في تعليق لها:»استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري تابعوه وادعوا له فخر بلادي الإمارات«.

الأمر كذلك انسحب ايضاً على الفنان أحمد الجسمي، وحسين الجسمي وايضاً مرعي الحليان، الذي يستعد حالياً لعرض المسرحية الكوميدية»عائلة نيو لوك«، والتي سيقدمها خلال يومي 10 و11 أكتوبر المقبل، على خشبة مسرح المركز الثقافي في الفجيرة.

جدول الفنانة الإماراتية أحلام بدا مزدحماً هذه الأيام، فمن كواليس برنامج»ذا فويس«، إلى جلسات تصوير جديدة، وليس انتهاء بإحياء حفلات اليوم الوطني السعودي، والتي تألقت فيها، حيث نشرت أمس مقطعاً من حفلتها التي اقامتها في العاصمة السعودية الرياض، حيث ارتدت فيها فستاناً أخضر اللون، وعلقت عليها:»للمرة الخامسة نقل حفل فنانة العرب على قناة mbc، ليس من الضروري أن تقيم كل يوم حفلة، ولكن من الضروري أن تكون الحفلات بلا منافس، وتغرد خارج السرب، تابعوا الحفل التاريخي، فهو لن يتكرر«. أما الفنانة هيفاء حسين، فقد نشرت على حسابها في»انستغرام «صورة تجمعها مع الطفلة»ريماس«والتي قالت إنها ابنة شقيقها.

وفي الوقت الذي احتلت فيه»شائعة«وفاة الفنان دريد لحام موقع الصدارة في موقعي تويتر وانستغرام، ليتم على الفور نفيها من قبل المقربين من دريد لحام، كشفت الفنانة هبه الطوجي، التي عرفت على الساحة الغنائية والمسرحية، أخيراً عبر»انستغرام«عن نيتها دخول الدراما التلفزيونية، وذلك من خلال عمل ستشارك في بطولته إلى جانب الفنان عابد فهد..ويتوقع أن يحمل بصمة محمد لطفي في الإخراج، بينما السيناريو سيكون من توقيع ناديا الأحمر. وهبة الطوجي حملتها موهبتها إلى النجومية، من خلال مشاركتها تمثيلاً وغناءً بأربعة أعمال مسرحية رحبانية.

لص بغداد

أما الفنان وائل جسار، فقد كشف هو الاخر عن مفاجأة، وهي إعلانه عن استعداده لغناء تتر مسلسل»حواديت الشانزليزيه«، والذي يتناول حقبة زمنية مهمة في تاريخ مصر الحديث، والعمل سيكون من اخراج مرقس عادل، ويلعب بطولته اياد نصار، ومي سليم وانجي المقدم، وكان جسار قد أعلن أن كلمات الأغنية من تأليف أمير طعيمه وألحان وليد سعد. ونشرت الفنانة كارول سماحة صورة لها مع الفنانتين ماجدة الرومي وإلهام شاهين، وعلقت: (دائماً متجمعين بحبكم أوي).