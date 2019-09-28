«الفجيرة للثقافة» تبحث مع المجلس الوطني للإعلام سبل تعزيز التعاون

المصدر: الفجيرة - البيان

عقدت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ممثلة بفيصل جواد المدير التنفيذي للهيئة، اجتماعاً تنسيقياً مع وفد من المجلس الوطني للإعلام يضم إبراهيم علي خادم مدير إدارة المحتوى الإعلامي، ومحمد السلامي رئيس قسم المصنفات، وأحمد سرحان رئيس قسم المنافذ، حضر الاجتماع حصة الفلاسي مدير جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع، وعدد من المسؤولين بهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والمجلس الوطني للإعلام.

وناقش الاجتماع تسهيل عمل دار راشد للنشر والتي أطلقتها الهيئة وبمبادرة من سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس الهيئة، تزامناً مع حفل تتويج الفائزين بجائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع في دورتها الأولى 2019، وما هو مطلوب لتفعيل نشاط الدار التي ستكون إضافة جديدة ورافداً مهماً للثقافة العربية وإبراز دور الإمارات بصفة عامة والفجيرة على وجه الخصوص على خارطة الثقافة الإقليمية والدولية.

كما ناقش الاجتماع كيفية تسهيل نشر القائمة الطويلة للأعمال الفائزة بجائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع في دورتها الأولى، وكذلك بحث آليات إجازة هذه النصوص والتسريع في طباعتها وتوزيعها.

واطلع وفد المجلس الوطني للإعلام على استعدادات هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام لانطلاقة الجولة الثانية من الجائزة وأبدى الوفد استعدادهم للمساهمة في إنجاح فعاليات الجائزة، وفي ذلك اكد فيصل جواد أن الاجتماع بحث آليات جديدة لتسهيل منافذ العمل بين المجلس والهيئة، وإيجاد طرق بديلة لتجاوز أي عقبات واجهتنا في الدورة الأولى بالإضافة إلى تشكيل لجان للمتابعة والفحص من داخل هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام لتغطية نتاجات الجائزة في القائمة الطويلة.

وتم الاتفاق في الاجتماع على آليات الطباعة والنشر والتوزيع لمعارض الكتاب المختلفة.