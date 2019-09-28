«كلمة» يناقش تحديات الترجمة

يحتفي مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتعاون مع جامعة السوربون أبوظبي، باليوم العالمي للترجمة الذي يوافق 30 سبتمبر (بعد غد)؛ عبر باقة فعاليات وأبرزها تنظيم ندوة بعنوان «دعم المترجمين في العالم العربي، مشروع كلمة أنموذجاً». ويتحدث فيها د. ثناء عباس، محاضرة في اللغة والثقافة العربية بجامعة السوربون أبوظبي، والإعلامي طارق راشد، باحث ومعد برامج بتلفزيون أبوظبي، وتدير الندوة مليحة العبيدلي.

وتناقش الندوة التي ستقام في تمام الساعة 11 من صباح الاثنين الموافق 30 سبتمبر الجاري، في قاعة روبير دو سوربون بجامعة السوربون أبوظبي، التحديات الخاصة بالترجمة في العالم العربي، والصعوبات التي تواجه المترجمين والمشاريع العاملة في هذا المجال، وكيفية إيجاد حلول لها.

إصدارات وحسوم

وينظم مشروع «كلمة» على هامش الندوة معرضاً لبيع الكتب بحسوم تصل إلى 80% على أحدث الإصدارات. كما ينظم، بالتعاون مع جهات ومؤسسات حكومية بإمارة أبوظبي، عدداً من معارض بيع الكتب المخصصة للموظفين بهذه المؤسسات، بحسوم تصل إلى 80%.