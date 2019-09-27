سقطت بالمظلة في المكان الخطأ.. فلقيت مصرعها على الفور

المصدر: البيان الإلكتروني

لقيت مظلية، من هواة القفز الحر بالمظلات، حتفها إثر حادثة مؤسفة على الطريق السريع شمالي كاليفورنيا.

وكانت المرأة المظلية، البالغة من العمر 28 عامًا، تقفز مع مجموعة من 7 أشخاص حوالي الساعة الثانية مساء، وفقا لما ذكره شرطي الدورية على الطرق السريعة في كاليفورنيا روبن جونز.

وقال جونز إن المجموعة أقلعت الخميس من "مركز لودي باراشوت"، وفقا لما ذكرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية.

وأوضح جونز أن الظروف لم تكن ملائمة وأن الجو كان عاصفا، مشيرا إلى أن المظلية سقطت أثناء هبوطها لترتطم بقوة بمقطور شاحنة ثقيلة، على الطريق السريع بالقرب من مطار لودي، أتناء هبطها.

ووفقا لحساب دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا في فيسبوك، أن المرأة، التي لم يكشف عن هويتها، سقطت بعد ذلك على الطريق وارتطم كتفها الأيمن بالأرض بحسب سكاي نيوز.

وأعلنت الدورية أن المرأة التي لم يتم الكشف عن هويتها توفيت في مكان الحادث، بينما نجا باقي أفراد المجموعة.

وقالت شاهدة العيان ليزا رييس، التي كانت برفقة والدها وشقيقها، على الطريق السريع 99، عندما سقطت المرأة وارتطمت بالشاحنة، إن المرأة كانت تكافح بقوة ضد الرياح العاصفة، مشيرة إلى أن جسدها كانت يتحرك بسرعة كبيرة أثناء سقوطها.