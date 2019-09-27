عملية جراحية للفنانة هنا الزاهد تؤجل عودتها للقاهرة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف تقرير تلفزيوني مؤخرا عن طبيعة الجراحة التي ستخضع لها الممثلة المصرية، هنا الزاهد، وذلك بعدما أجلت عودتها إلى القاهرة، التي كان من المقرر أن تتم أول أمس الأربعاء.

وذكر برنامج "ترندنغ" على قناة "إم بي سي 4"، أن هنا الزاهد ستخضع لجراحة إزالة المرارة، بعد تعرضها لآلام حادة، إثر تناولها وجبة بأحد المطاعم في سنغافورة.

وأضاف أنه بمجرد انتهاء جراحتها وفترة ملاحظتها، ستعود هنا الزاهد إلى القاهرة برفقة زوجها الممثل أحمد فهمي، ما سيجعلهما لن يتمكنا من حضور حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

وكان أحمد فهمي أعلن بداية الأسبوع الحالي، أن زوجته ستخضع لجراحة في سنغافورة، في حالة عدم وجود تحسن في حالتها الصحية.

وفي سياق آخر، نفت الفنانة المصرية، نهال عنبر، عضو مجلس إدارة المهن التمثيلية، ما تردد بشأن حجز هنا الزاهد في غرفة العناية المركز، مؤكدة عدم صحة هذه الشائعات، بحسب مجلة "لها".

وقالت: "هنا محجوزة في غرفة عادية وحالتها تتحسن بل نستطيع أن نقول إنها مستقرة وقريبا ستعود إلى مصر من أجل استكمال العلاج".

وكان أحمد فهمي قد أعلن، السبت، أن زوجته الممثلة الشابة هنا الزاهد نقلت إلى المستشفى، أثناء قضائهما رحلة "شهر العسل"، بعد أيام من إقامة حفل زفافهما في أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة.

واحتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما يوم 11 سبتمبر الجاري.