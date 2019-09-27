يقتل زوجته بطريقة مروعة ويلقى مصرعه في حادث

المصدر: البيان الإلكتروني

جريمة قتـل مروعة شهدتها محافظة أبو عريش بمنطقة جازان السعودية، فجر أمس (الخميس)، تمثّلت في مقتـل مواطنة سعودية على يد زوجها داخل المنزل ضـرباً وطعنـاً، وفر الزوج بعد تنفيذ جريمتـه مستقلاً سيارته ثم اصطدم بجدار ولقى مصرعه.

وقال أحد الجيران إن المجني عليها والجاني كانا من جيرانه، وإنهما انتقلا إلى محافظة أبو عريش لظروف عمل الزوجة هناك"ممرضة"، لافتاً إلى أن الخلافات بينهما كانت مستمرة، نافياً سماع أي تهديدات سابقة بقتـل الزوجة قبل الواقعـة، وفقاً لما نشرته صحيفة سبق.

وأوضح الجار أن الجاني مريض نفسياً وأقدم على ارتكاب جـريمة قتـل سابقة وخرج بعد العفو عنه، ولديه طفلان من زوجته السابقة كانا يعيشان مع المجني عليها والتي كانت دائماً تغادر المنزل بسبب شكوكه وكثرة الخلافات بينهما.

وأضاف أن الجاني نفذ جريمتـه أمام طفليه اللذين تأثرا نفسياً بتلك الحادثـة المؤلمة، وبعدها أجرى اتصالاً بشقيق المجني عليها وكان يوصيه بابنيه، وقد ارتطمت مركبته بمبنى ما أدى إلى وفاته على الفور، فيما رصد مقطع فيديو مركبة الزوج التي تعرضت للحـادث وتوفى داخلها بعد ارتكابه الجريمـة.

يُذكر أن الجاني أقدم على قتل زميله في العمل قبل سنوات -بسبب الشك- وتمَّ سجنُه، وبعد خروجه تزوَّج من ضحيته الجديدة، مما يشير إلى أنه يعاني من القلق والوساوس؛ إذ كان دائمًا يهدد بقتلها.