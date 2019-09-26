شاهد.. شعرت بالاختناق ففتحت باب الطائرة لتستنشق هواء نقياً

المصدر: البيان الإلكتروني

كادت أن تتسبب راكبة في إحدى الرحلات التابعة لخطوط زيامن الجوية الصينية بمطار ووهان تيانخه الدولي بكارثة يوم (الإثنين) الماضي، وذلك حينما فتحت باب الطوارئ قبيل إقلاع الطائرة قائلة إن المقصورة كانت «خانقة» ولذلك كانت تريد الحصول على «هواء نقي»، بينما كانت الطائرة مستعدة للإقلاع.

وأفاد طاقم الطائرة، أن الحادثة وقعت فور اكتمال نصاب المسافرين واستعداد الطائرة للإقلاع حسبما أفادت (روسيا اليوم).

وذكرت التقارير المحلية أن المرأة شعرت بالضيق وأن المقصورة «كانت خانقة للغاية» ما دفعها لفتح مخرج الطوارئ للحصول على بعض «الهواء النقي».

واضطر طاقم الرحلة والمسافرون الآخرون المتجهون إلى مدينة لانتشو، بشمال غربي الصين، إلى الانتظار في الطائرة إلى حين وصول شرطة المطار واعتقال المرأة لارتكابها هذه الجريمة.

وأخبر موظفو شركة زيامن الجوية، وسائل الإعلام المحلية أن الحادث تسبب في تأخير الرحلة لمدة ساعة ريثما تم إغلاق باب الطوارئ مرة أخرى، وبعد إجراء جولة ثانية من عمليات التفتيش والسلامة، أقلعت الطائرة نحو وجهتها.