ضحى بنفسه لإنقاذ طفلين .. قطار يحول شاباً مصرياً إلى أشلاء

المصدر: البيان الإلكتروني

ضحى شاب مصري بحياته، لإنقاذ طفلين أثناء عبورهما شريط السكك الحديدية في مدينة العياط بمحافظة الجيزة، غربي مصر.

ونشر موقع "بوابة الأهرام" أن الشاب لقي مصرعه ليفدي الطفلين، وعلى الفور انتقل رجال الأمن والإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل أشلاء الضحية إلى المستشفى.

وتبين أن الضحية يبلغ من العمر 32 سنة، وأثناء مروره بجوار شريط السكك الحديدية شاهد طفلين خلال عودتهما من المدرسة يحاولان عبور الطريق وقت قدوم القطار، فانطلق وتمكن من إنقاذهما قبل أن يدهسهما، إلا أن القطار دهسه هو وحول جثته إلى أشلاء.

وتجمع الأهالي لمحاولة إنقاذ الشاب لكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة الى مشرحة المستشفى وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.