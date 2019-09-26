التجارب الكويتية مع ألف ليلة وليلة في «الشارقة للراوي»

المصدر: الشارقة - البيان

أكد مشاركون في جلسة حوارية بعنوان «الدراما الكويتية وتجربتها في استلهام حكايات ألف ليلة وليلة»، أن التجربة الكويتية في عالم الدراما والفن والإبداع غنية وثرية في استلهام التراث، وذلك ضمن فعاليات النسخة 19 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، شارك فيها نخبة من المبدعين الكويتيين، سعاد عبد الله، محمد المنصور، جاسم النبهان، عبد الرحمن عقل، منقذ السريع، وأدارها الدكتور حبيب غلوم، مساء أول من أمس، حيث استعرضوا تجاربهم في هذا الشأن، وأهمية الأعمال التراثية في الدراما الخليجية.

نضج فني

وقالت الفنانة سعاد عبدالله، إن التجربة الإبداعية والدرامية في سبعينات القرن الماضي كانت تجربة نضج فني وثقافي وسياسي وطفرة اجتماعية على كل الأصعدة، وشكل التراث مصدر إلهام للشارع والروائي وكل العاملين في المجالات الإبداعية، ولفتت إلى أن أول عمل شاركت فيه مستوحى من التراث، وهو بعنوان ألف ليلة وليلة، ولعبت فيه دور شهر زاد، ومن ثم تتالت التجارب على المسرح وكيفية الاستفادة من التراث الخليجي والعربي عموماً، حيث كان في الكويت أساتذة عرب كبار، عملنا معاً تحت مظلة التراث العربي في ظل أجواء مليئة بالحرية.

ومن جانبه، قال محمد المنصور: مرت ثلاثة عقود ونصف العقد على أول عمل تراثي شاركت فيه من خلال الإذاعة، كل حكايات ألف ليلة وليلة عبر الإذاعة قبل أكثر من 35 سنة، ومثل هذا العمل وغيره الكثير تربت عليه أجيال عدة، وكان الجمهور يتابع تلك الحكايات بشغف، وينتظرها بلهفة.

إسقاطات

وبدوره، قال جاسم النبهان، إن ألف ليلة وليلة هي مجموعة قصص، وأصبحت الأغاني الخاصة بهذه المسلسلات أهازيج، والأعمال هذه فيها إسقاطات عن شعوب وحضارات تناولها المسرح والدراما بما يرضي المشاهد من إعمار وأطياف، فمن يهمه رواية فهي رواية، ومن يهتم بالحكم فالحكمة موجودة، والفتوة والبطولات للشباب موجودة، وفي النهاية انتصار الحق الذي يطمح له الجميع.

من جانبه، قال عبدالرحمن عقل، عملت 9 مسرحيات كانت مستمدة من ألف ليلة وليلة وأجملها السندباد البحري. المسرحية بسيطة، ولكن مع نجوم كبار، استمتعت بها كثيراً.

وأضاف: بداية انطلاقتي كانت في المسرح، ذهبنا إلى ليبيا والجزائر وحصدنا جوائز خليجية، لا بد أن نضع على عاتقنا أهمية هذا التراث والموروث، ولكن من يقدم الأعمال الفنية حالياً أصبح القاتل بهذا الموضوع الإنترنت، وأصبح الطفل غير مهتم، فيجب أن نقوم بمتابعة هذه التطورات، ونقدم أعمالاً قريبة ومشابهة لمتطلبات الجيل الحالي.