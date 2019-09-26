مدينة فلبينية تحوّل البلاستيك إلى حديقة أزهار

المصدر: دبي - نهى حوّا

حولت مدينة فلبينية القناني البلاستيكية المهملة إلى أزهار لملء حديقة بألوف الخزامى «التوليب» الملون، وذلك من أجل لفت انتباه السياح ورفع الوعي بإعادة التدوير.

ووفقاً للقناة التلفزيونية «إي بي إس - سي بي إن»، حديقة التوليب التي تم افتتاحها أخيراً مصنوعة من 26877 قنينة بلاستيكية تم تجمعيها من 45 قرية حول مدينة «لاميتان» في باسيلان، الجزيرة الفقيرة على الطرف الجنوبي الغربي من الأرخبيل.

تم تقطيع القناني البلاستيكية على شكل «توليب» وطليت بألوان الأحمر والأصفر والوردي والأزرق، فيما تم مزج غيرها بالرمال والإسمنت لاستخدامها في إنشاء ممرات الحديقة.

وتعد الفلبين مصدراً رئيساً للمواد البلاستيكية في المحيطات، ولا تعيد تدوير سوى كمية صغيرة من نفاياتها البلاستيكية.