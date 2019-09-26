«جناح الإمارات» في بينالي «البندقية 2020» يعيّن قيّمين فنيين

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات عن تعيين كل من وائل الأعور وكينيتشي تيراموتو قيّمين فنيين لمعرض الجناح الوطني المقام ضمن فعاليات بينالي البندقية 2020، وذلك بعد اختيارهما من بين مجموعة واسعة من المرشحين الذين لبوا دعوة الجناح المفتوحة وقدموا نحو 100 مشروع مقترح حول مفهوم التقييم الفني.

وتقوم فكرة معرض هذين المعماريين على سبر أغوار الملح باعتباره مادة بناء محلية مستدامة واستخداماته الممكنة في تطوير أبنية مستدامة ضمن البيئة الصحراوية كما هو الحال في الإمارات. وتُعد «إبدا للتصميم»، ومقرها دبي، مؤسسة عالمية متخصصة في الهندسة المعمارية وتنسيق المواقع والتصميم والتخطيط الحضري.

وتشتهر بنهجها المبتكر في معالجة الجوانب المجتمعية والبيئية والاقتصادية والتكنولوجية ضمن المشاريع المعمارية، وقد قامت بتطوير مجموعة بارزة من المؤسسات الثقافية المعروفة، كان من بينها «مركز جميل للفنون» بدبي وحي دبي للتصميم (d3)، وحي ملتقى الإبداع في جدة.

وبهذه المناسبة، قال وائل الأعور وكينيتشي تيراموتو، القيمان والمصممان المعماريان المؤسسان في «إبدا للتصميم»: «يرتكز مفهوم نهجنا على وضع تصاميم منسوجة من عناصر مختلفة بما فيها الضوء الطبيعي والوقت والهيكل التصميمي والمنظر العام والهندسة المعمارية، ولا نكف عن الاستلهام من الظواهر الطبيعية والدروب التي يسلكها المعماريون الآخرون في محاولة لاستكشاف تصاميم معمارية مستدامة تضرب بجذورها في أعماق السياق المحلي».