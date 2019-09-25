الإمارات تشارك في انتخابات الأمين العام لاتحاد الكتّاب والأدباء العرب

المصدر: الشارقة - وام

يشارك اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب الذي تستضيفه القاهرة يومي 28 و29، لانتخاب أمين عام جديد للاتحاد خلفاً للمرحوم حبيب يوسف الصايغ.

وستمثل الإمارات في الاجتماع الأديبة الهنوف محمد، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات بالإنابة، حسب ما أوضح عبد الرحمن نقي البستكي، عضو مجلس الإدارة مدير الإعلام في اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات.

ولفت نقي إلى أنه بالنظر إلى المادة (21) من النظام الأساس للاتحاد العام، فإنه «في حال خلو منصب الأمين العام يدعو أكبر نوابه سناً لعقد اجتماع استثنائي لمجلس الاتحاد، خلال فترة لا تتجاوز 40 يوماً، في البلد التالي المقرر للانعقاد فيه، ويرأس جلسة إجراءات انتخاب أمين عام جديد يستكمل مدة خلفه، وينقل مقر الاتحاد العام إلى دولته، ولا تحسب مدة الاستكمال عليه إذا تقدم للترشيح في الدورة التالية».

وسيقتصر الحضور على رؤساء الاتحادات والروابط والأسر والجمعيات والمجالس، أو من ينوبون عنهم فقط، كما سيقتصر جدول أعماله على بند واحد، وهو «انتخاب أمين عام جديد يكمل مدة المرحوم حبيب الصايغ».