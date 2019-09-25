ثقافة المطبخ الأيرلندي محور مهرجان عالمي

المصدر: دبي - البيان

الانغماس في ثقافة المطبخ الأيرلندي محور أساسي لمهرجان «تيست ذي أيلاند» أو «تذوقوا الجزيرة»، أول مهرجان واسع لتجارب الطعام والشراب يتم تنظيمه في أيرلندا، حيث انطلق أخيراً ويستمر بفعاليات حتى 30 نوفمبر.

ومن المقرر أن يكون المهرجان أطول مهرجان للطعام في العالم، عبر كل من أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، ويركز بشكل كبير على استخدام المنتجات المحلية الطازجة من المزارع والبحر.

ويعد المهرجان زواره برحلة طهي لا مثيل لها، للاحتفال بالأطعمة والمشروبات الأيرلندية الصنع وتسليط الضوء على المكونات المحلية المشهورة عالمياً. كما ستتاح لهم فرصة المشاركة في دروس عملية في الطبخ وتجربة مجموعة جولات طعام محلية تجسّد التاريخ الغني للمطبخ الأيرلندي.

ويتم تنظيم جولات غالواي للطعام في المهرجان، يومي السبت والأحد في مدينة غالواي، العاصمة الثقافية بأيرلندا، حيث سيغوص الزوار في تاريخ الشوارع المرصوفة بالحصى، بينما تُتاح لهم الفرصة لاستكشاف بعض الأماكن المهمة للطهي في غالواي، ومقابلة المنتجين الحرفيين وتجربة منتجاتهم المحلية.

كما ستتضمن الجولات المطاعم الحائزة على جوائز، ليتعرف الزوار على المنتجات الطازجة في المنطقة، مثل محار غالواي المحلي، بينما يستمتعون بالأجواء الجذابة للغرب. تتوفر الجولات النهارية والمسائية، ولأولئك الذين يتطلعون لاستكشاف الغرب بطريقة أكثر ميلاً إلى المغامرة يمكنهم اختيار جولة طعام حماسية مع ركوب الدراجات.

نكهات

بالنسبة للزوار الذين يرغبون بتذوق أروع الأطباق الأيرلندية الممتازة والمكونات المحلية، يجب أن يكون مطعم «سايج» في مدينة ميدلتون بمقاطعة كاونتي كورك ضمن قائمتهم. يقع المطعم في مدينة كورك التي تشتهر بأناسها الطيّبين، ويفخر بالمنتجات المحلية مع تأمين معظم مكوناته من مصادر في نطاق 12 ميلاً من المطعم.

فمنتجات لحوم الماشية التي تتغذى على العشب والدواجن التي ترعى في الطبيعة تأتي من الأراضي الزراعية الخصبة والمزارعين المتخصصين في ميدلتون. ويتم اصطياد الأسماك الطازجة يومياً قبالة الساحل الشرقي لكورك، وعندما تسمح المواسم، يتم جمع الخضروات والفواكه والأعشاب وتقديمها.