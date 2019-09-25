رحيل التشكيلية اللبنانية هوغيت الخوري

غيّب الموت الفنانة التشكيلية اللبنانية هوغيت الخوري كالان، ابنة أول رئيس للجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال بشارة الخوري عن عمر يناهز 88 عاماً.

وأعلنت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام في بيروت أول من أمس عن وفاة كالان بعد رحلة طويلة في عالم الفن التشكيلي.

دخلت كالان مجال الرسم في السادسة عشرة من عمرها تحت إشراف الفنان الإيطالي فرناندو مانيتي الذي كان يقيم في لبنان، ثم انتقلت إلى مرحلة التخصص ودرست الفن وهي في الثالثة والثلاثين من العمر في الجامعة الأمريكية ببيروت.

تزوجت الفنانة من الفرنسي بول كالان وحملت من يومها اسمه. وأقامت معرضها الشخصي الأول خلال عام 1970 في «دار الفن والآداب»، وهي القاعة التي صارت فيما بعد تحمل اسم صاحبتها جانين ربيز. بيروت - رويترز