«الإمارات للآداب» تفتح باب الترشح لجائزة أمناء المكتبات المدرسية 4

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب عن فتح باب الترشيح لجائزة أمناء المكتبات المدرسية في دورتها الرابعة، التي تنظمها بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والرامية إلى تسليط الضوء على الدور البارز الذي يلعبه أمناء المكتبات المدرسية في الدولة، في تحفيز الطلاب على القراءة والاطلاع وترسيخ هذه الثقافة في نفوسهم، ومن ثم تعزيز محصلتهم المعرفية.

وتحتفي الجائزة بأمناء المكتبات المدرسية على جهودهم المبذولة للارتقاء بمعارف الطلاب وغرس حب القراءة في نفوسهم، وبما يسهم في خلق جيل جديد من القرّاء، ويستمر استقبال الترشيحات حتى يوم 27 أكتوبر المقبل.

طلبات

وتستقبل الجائزة طلبات ترشيح أمناء المكتبات المتميزين في فئتي المدارس الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى إمكانية الترشح الذاتي، كما تدعو الجائزة زملاء أمناء المكتبات ومديري المدارس والطلبة وأولياء الأمور إلى ترشيح أمناء المكتبات الذين يثمنون دورهم ويرون فيهم مثالاً يحتذى.

وبهذه المناسبة، أكدت شموس ماجد بن فارس، منسق مبادرات القراءة على مستوى إمارة دبي، أن ترسيخ ثقافة القراءة وإبراز أهمية الكتب والأدب يشكلان ركيزتين أساسيتين لخلق مجتمع يتمتع بثراء ثقافي ووجداني، ويتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى خلق جيل متسلح بالعلم والمعرفة قادر على مواكبة تحديات المستقبل.

مشيرة إلى أهمية القراءة لمساعدة الطلاب على فهم المتغيرات المتسارعة في العالم، والاطلاع على مختلف وجهات النظر، ومشاركة القيم الإنسانية وتفهم الفكر الإنساني.

وقالت بن فارس: «يضطلع أمناء المكتبات بتأثير كبير على الطلاب من شأنه تعزيز شغفهم بالقراءة والاطلاع، ويسهم في ترسيخها في وجدانهم بمرور الوقت، ومن هذا المنطلق، فإننا نفخر برعايتنا للجائزة في دورتها الرابعة على التوالي، تماشياً مع المبادرات الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية للقراءة، وشهر القراءة، والتي تستهدف تحفيز الأجيال الجديدة على المطالعة وحب القراءة».

فئتان

تُمنح جائزة أمناء المكتبات المدرسية لهذا العام إلى فئتين، أمناء مكتبات المدارس الحكومية، وأمناء مكتبات المدارس الخاصة في دولة الإمارات، وسيحظى جميع المرشحين بفرصة للمشاركة في دورة تطوير مهني مقدمة من جمعية المكتبات الأمريكية وتستمر لمدة يوم واحد على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب في شهر نوفمبر 2020.