إيطاليا تعير فرنسا «الرجل الفيتروفي»

المصدر: روما - د ب أ

تعير إيطاليا لفرنسا واحدة من أشهر الأعمال الفنية للفنان الراحل ليوناردو دافنشي، وهي لوحة «الرجل الفيتروفي»، منهية خلافاً ثقافياً استمر لمدة شهر.

وسوف يتم عرض اللوحة، التي تظهر جسد رجل في وضعين مختلفين متراكبين، في متحف اللوفر في باريس في معرض بمناسبة الذكرى 500 لوفاة عبقري عصر النهضة.

وأكد مصدر بوزارة الثقافة الإيطالية الإعارة أمس.

وتمت الموافقة على الإعارة، والتي تستمر لمدة ثمانية أسابيع، من جانب مدير متحف جاليريا ديل أكاديميا في البندقية، حيث توجد لوحة «الرجل الفيتروفي». وفي المقابل، ينبغي على فرنسا في العام المقبل إعارة أعمال فنية لإيطاليا للفنان رافائيل، من أجل عرضها في معرض في متحف سكوديري ديل كيرينالي في روما، الذي يحتفل بمرور 500 عام على وفاة الرسام.

ومنذ فترة طويلة، نوقش تبادل الأعمال الفنية ليوناردو ورافائيل بين روما وباريس، لكن الحكومة الإيطالية السابقة ذات الميول اليمينية وضعت صعوبات في هذا الشأن.