تمديد فترة التسجيل في «منشد الشارقة» إلى الجمعة المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن برنامج منشد الشارقة تمديد فترة التسجيل الخاصة أمام المشاركين، حتى يوم الجمعة المقبل 27 سبتمبر الجاري، عبر موقعه الإلكتروني، ذلك حرصاً منه على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المبدعين للتقدم والمشاركة، ولتلقيه عدداً كبيراً من الطلبات.

وكان البرنامج قد أعلن أن الموعد المحدد لاستلام الطلبات هو 21 سبتمبر الجاري، ولكن تحقيقاً لرغبات المبدعين الموهوبين في مجال الإنشاد مدد الفترة ليتسنى لجميع من لم يتمكنوا من الوقوف أمام لجنة التحكيم خلال جولة البرنامج العربية التي زار خلالها ست دول أن يتقدموا ويحظوا بفرصة المشاركة في البرنامج.