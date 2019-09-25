إطلاق أعمال المرحلة الأولى من مشروع إحياء المنطقة التاريخية بأم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

بدأت دائرة السياحة والآثار بأم القيوين أعمال المرحلة الأولى من مشروع إحياء المنطقة التاريخية بأم القيوين، حيث تشمل تنظيف الأحياء السكنية في المنطقة من الحشائش والمخلفات التي من شأنها أن تعيق مراحل إعادة ترميم المباني الأثرية في المنطقة، وذلك بمشاركة دائرة بلدية أم القيوين ودائرة بلدية دبي.

وأكدت علياء الغفلي مدير عام دائرة السياحة والآثار حرص الدائرة على استكمال مراحل مشروع إحياء المنطقة التاريخية بأم القيوين وفق الجدول الزمني المخطط له بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة ودائرة بلدية دبي وجمعية التراث العمراني بالدولة وجامعة عجمان.

وأعربت الغفلي عن شكرها لدائرة بلدية أم القيوين ودائرة بلدية دبي على تعاونهما الفعال مع فريق عمل المشروع وتوفير ما يلزم لإنجاز المرحلة الأولى من مشروع إحياء المنطقة التاريخية بأم القيوين.

وأشارت إلى أن المشروع يسهم في الحفاظ على الإرث الثقافي والطابع والهوية التراثية لتلك المنطقة، وإيجاد المقومات الكفيلة بزيادة جاذبيتها كمنطقة ثقافية وسياحية وتجارية ورفع أعداد الزائرين لها سواء من داخل الدولة أو خارجها، كما يهدف المشروع إلى المحافظة على المباني التاريخية الموجودة بالمنطقة.