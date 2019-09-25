«المسرحيات القصيرة» ينطلق غداً في كلباء

المصدر: كلباء - البيان

تنطلق مساء غد فعاليات الدورة الثامنة من «مهرجان المسرحيات القصيرة»، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في حكومة الشارقة، ويحتضن أنشطته المركز الثقافي لمدينة كلباء.

وتتنافس عشرة عروض في الدورة الجديدة من المهرجان الذي يعنى باحتضان واكتشاف وإبراز المواهب المسرحية، وتأهلت العروض العشرة للتسابق على جوائز المهرجان بعد منافسة تمهيدية شهدت مشاركة 19 عرضاً وتم اختيار العروض المتأهلة بعد تقييمها فنياً بواسطة لجنة محكمة، ضمت الفنانين إبراهيم القحومي (الإمارات)، وأمل حويجة (سوريا)، ويوسف البحري (تونس).

والعروض هي: «أرحمني شكسبير» وهو نص أعد عن نصين لشكسبير ويخرجه محمد جمعة علي، ثم «منظر طبيعي» هارولد بنتر وإخراج خالد الفقاعي، و«في انتظار غودو» صموئيل بيكت ومن إخراج جاسم غريب، و«لير ملك النحاتين» عن نص لوليم شكسبير ومن إخراج سعيد الهرش.

و«العطش» يوجين أونيل وإخراج يوسف المغني، و«شيء ما يتكتك» عن مسرحية هوباي ميكلوش «منافاة العقل» وهو من إخراج أحمد عبدالله راشد، و«في انتظار غودو» لصموئيل بيكت ومن إخراج راشد دحنون، و«مدن من رماد» هارولد بنتر ومن إخراج يوسف القصاب، و«مأساة الحجاج» المعد عن نصين لصلاح عبدالصبور وفاروق جويدة وهو من إعداد وإخراج رامي مجدي، و«صائد طيور الجحيم»، إخراج شعبان سبيت.

وتتنافس العروض على جملة من الجوائز الموجهة لفنيات العرض المسرحي كـ «الإخراج» و«التمثيل» و«السينوغرافيا»، وتعاينها لجنة تحكيم تضم من الإمارات محمد إسحاق، ومن تونس وفاء طبوبي، ومن المغرب بوسلهام الضعيف، ومن الكويت د.عبد الله العابر ومن الأردن حكيم حرب.

30

يستضيف المهرجان (30 سبتمبر) دورة سابعة من «ملتقى الشارقة للبحث المسرحي»، المكرس لاستعراض وإبراز أحدث الرسائل العلمية المنجزة في كليات الدراسات العليا المختصة في المجال المسرحي.