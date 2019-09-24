نمر نادر يقتل صياداً تعدى على منطقته

المصدر: د ب ا

فتك نمر نادر من نمور آمور في منطقة خاباروفسك أقصى شرق روسيا، بالقرب من الحدود مع الصين، بحياة واحد من اثنين من الصيادين تعدى على منطقة الحيوان أثناء التهامه لغزال، وفقا لما أوردت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء.

وقال سيرجي أراميليف، خبير الحفاظ على الحياة البرية، في تعليقات نقلتها وكالة أنباء ريا نوفوستي الحكومية، إن الصيادين تعرضا للهجوم عندما نزلا من قاربهما على بعد أمتار فقط من النمر لتفقد بستان صنوبر.

وأفاد أراميليف، الذي يرأس مركز نمور الآمور، وهي منظمة تساعد في حماية الأنواع، بأنه عندما قتل النمر أحد الرجلين، أطلق الرجل الآخر النار عليه من سلاح ناري وقتله.

يشار إلى أن نمور آمور هي من الأنواع المحمية بشدة، ويتم التحقيق في كل عملية قتل يتم اكتشافها. وتتعرض هذه الأنواع لخطر كبير بسبب استهداف الصيادين لها للحصول على الفراء والأسنان وأجزاء أخرى من أجسادها.

وهناك ما يقدر بنحو 500 نمر من الآمور في البرية.

وفي مارس الماضي، أطلق مزارع روسي النار على نمر من نوع آمور وقتله بالقرب من مدينة خاباروفسك، قائلا إن الحيوان هاجم بقرة لديه وهاجمه هو نفسه وهو يحاول إبعاد الحيوان المفترس عن حظيرة للأبقار.