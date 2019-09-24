أغذية تساعد على منع تساقط الشعر

المصدر: البيان الإلكتروني

قد يخفي على كثيرين أن عادات الأكل غير الصحية والغذاء غير الصحي يتسببان بمشاكل تتجاوز زيادة الوزن وحب الشباب تصل إلى تساقط الشعر.

وقال خبير التغذية كريس فارونا إنه بالنسبة إلى النساء، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر، وفي معظم الأحيان هناك عوامل متعددة تساهم في تساقط الشعر. بالطبع، يمكن أن تكون المرأة تعاني وراثة فقدان الشعر.

وأضاف لموقع "هوليوود لايف": هناك عوامل أخرى يمكن أن تشمل نقص الفيتامينات وفقر الدم بسبب نقص الحديد وفقدان الشعر الناجم عن الإجهاد وتشوهات الغدة الدرقية، أو الثعلبة بسبب قصات شعر معينة أو المعالجة الشديدة للشعر مما يؤدي إلى حروق سطحية في الجلد".

وكشف فارونا، وهو أيضًا مالك شركة لاستعادة الشعر في نيوبورت بيتش بكاليفورنيا، عن سبب حاجتك إلى تغيير نظامك الغذائي، قائلا: "بالنسبة للبعض، يمكن أن يكون لبعض التغييرات البسيطة في نظامهم الغذائي تأثير كبير على مظهر شعرهم وصحتهم"، بحسب سكاي نيوز.

وتابع: في كثير من الحالات، إذا تم معالجة أوجه القصور في النظام الغذائي يتوقف تساقط الشعر. من حيث التغذية والشعر الصحي، فإن النظام الغذائي الأمريكي عادة ما يغطي الأساسيات. ومع ذلك، تأكد أن نظامك الغذائي يحتوي على الماغنيسيوم والبيوتين والزنك والحديد والفيتامينات، الأمر الذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على قوة الشعر وحجمه الأمثل.

وبعض العناصر الغذائية الأكثر أهمية التي يشرحها فارونا ضرورية لمنع تساقط الشعر، تشمل الأحماض الدهنية الأساسية، فالأحماض الدهنية أوميغا 3 تغذي وتحمي الشعر، وتساعد في نموه، وتضيف لمعانًا ناعمًا، كما تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون على الكثير من أوميغا 3.

كما أن الجوز وبذور الشيا وبذور الكتان وفول الصويا مصادر جيدة لمغذيات الشعر.

أيضا تساعد الفيتامينات على تكوين خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين والمواد الغذائية إلى فروة الرأس وبصيلات الشعر. كما يمكنك العثور على فيتامين بي 6 في الموز والبطاطس، و بي 12 في اللحوم ومنتجات الألبان، وحمض الفوليك في الحمضيات والطماطم.

وفي الوقت نفسه، يحافظ فيتامين د على صحة الجلد والعظام والشعر. وقد ربطت بعض الدراسات نقص فيتامين د مع تساقط الشعر، حيث يمكنك العثور على فيتامين د في الأسماك الدهنية والكبد وصفار البيض والأطعمة المدعمة مثل الحليب.