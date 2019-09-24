فيديو..نجاة طفلة بأعجوبة قفز بها والدها تحت عجلات القطار

المصدر: البيان الإلكتروني

وثقت كاميرات المراقبة لحظة نجاة طفلة بأعجوبة بعد أن قفز بها والدها أمام القطار، في محاولة لقتلها والانتحار.

وقع الحادث الذي صدم المتفرجين في رصيف رقم 4 في مدينة "برونكس" في ولاية نيويورك الأمريكية، أمس الإثنين.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، قفز رجل مجهول الهوية في مسار القطار في نحو الساعة 8 صباحًا في محطة "كينجسبريدج"، وهو يحمل طفلته البالغة من العمر 5 سنوات، في محاولة يائسة لقتلها والانتحار.

لكن لحسن الحظ، نجت الطفلة من الحادث بإصابات طفيفة، وخرجت زاحفة من أسفل القطار، قبل نقلها إلى مركز جاكوبي الطبي في نيويورك لتلقي الرعاية.

وكشفت التقارير أن الرجل البالغ من العمر 45 عامًا، قد توفى فورًا في مكان الحادث، وأن والدة الفتاة توجهت للمستشفى بمجرد إخطارها بما حدث بحسب موقع فيتو.

وقالت جينيفر هوب التي شهدت الحادث، إن الرجل قفز أمام القطار وهو يحمل الطفلة بين ذراعيه، وأوضحت أن 2 من المواطنين عانيا من إصابات طفيفة عندما قفزا على القضبان وحاولا مساعدة الفتاة الصغيرة بعد توقف القطار.

وأضافت: "أعتقد أن الفتاة تدحرجت أسفل القطار لأنها صغيرة، ولكن الله وحده يعلم كيف نجت، إنها حقًا معجزة".

نجاة طفلة بأعجوبة قفز بها والدها تحت عجلات القطارhttps://t.co/ZOBY6UmxgR#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/nyrbZ88sHm — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 24, 2019