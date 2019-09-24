1112 حكاية بعدسة 357 مصوراً في «إكسبوجر»

اختتم المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» دورته الرابعة، التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، خلال الفترة من 19 وحتى 22 سبتمبر الجاري، بعد 4 أيام لخصت أبرز القضايا الإنسانية حول العالم، ووثقت جمال الطبيعة وسحر الفن، في فعاليات حضرها أكثر من 15 ألف زائر، قدّم خلالها 357 مصوراً مشاركاً، 39 معرضاً فردياً، و8 معارض جماعية، و5 معارض خارجية زينت الشارقة ودبي، ما مثلت بمجموعها 1112 حكاية عالمية معاصرة. وخلال كلمة ألقاها في الحفل الختامي شكر الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام المصورين الذين قطعوا آلاف الأميال ليرووا حكاياتهم وفنهم ورسائلهم إلى جمهور المهرجان.

وأكد رئيس مجلس الشارقة للإعلام أن «إكسبوجر» يبرهن في كل عام أنه أكثر من مجرد منصة لعرض إبداعات المصورين، حيث بات يستقطب أهم المصورين العالميين المهتمين بالدفاع عن القضايا المعاصرة التي تشمل الإنسانية والبيئة والمناخ والصراعات. وتابع الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: «يحتاج تنظيم هذا المهرجان إلى الكثير من الوقت والجهد، ولكن بمجرد مشاهدة تفاعل الحضور مع المعارض والجلسات ندرك أن هذه النتيجة تستحق العناء».

وختم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي حديث بالقول: «من خلال هذا المهرجان، نريد الحفاظ على هذا الفن الهام، وجمع هواته وخبرائه ورعاته معاً في فضاء يتيح تفاعلاً حراً وتبادلاً للأفكار والمعارف، نعيش القصص التي لم يكن من الممكن سماعها فهذا المهرجان هو مكان للتعلم يترك أثراً على كل من حضره». وشهد حفل الختام تكريم المصورين الفائزين بمسابقة إكسبوجر العالمية للتصوير 2019 ضمن فئات الجوائز الرئيسية. الشارقة- البيان