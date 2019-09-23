تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة هنا الزاهد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الفنان المصري أحمد فهمي يوم السبت أن زوجته الممثلة الشابة هنا الزاهد نقلت إلى المستشفى، أثناء قضائهما رحلة "شهر العسل"، بعد أيام من إقامة حفل زفافهما في أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة.

وكشفت تقارير، اليوم الاثنين، عن تطورات جديدة في الحالة الصحية للممثلة المصرية، هنا الزاهد، التي تعالج في سنغافورة.

وقالت الممثلة المصرية، نهال عنبر، رئيسة اللجنة الصحية في نقابة الممثلين المصريين، إنها تواصلت مع زوج هنا الزاهد، الممثل أحمد فهمي، الذي أكد لها أنها ستعود إلى العاصمة المصرية القاهرة غدا لاستكمال علاجها في أحد المستشفيات، وأن الأطباء يجرون حاليا بعض الفحوصات للاطمئنان عليها ومعرفة إمكانية سفرها بالطائرة دون أن يسبب لها ذلك مشكلات صحية"، بحسب موقع "في الفن".

وتابعت "مازالت هنا الزاهد ممنوعة من الطعام حاليا بأمر الأطباء وتتلقى العلاج بالمحاليل الطبية، وفي حال سمحت حالتها الصحية بالسفر ستكون في القاهرة غدا الثلاثاء".