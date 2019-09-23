دبي عاصمة الأزياء الجديدة مع توجه مصممي الأزياء نحو الشرق

المصدر: دبي-وائل الخطيب

تُعرف باريس ونيويورك ولندن وميلانو بعواصم الأزياء العالمية، ولكن الآن ثمة لاعب جديد يأمل في الانضمام إلى نادي القمة، إذ يتدفق المصممون والمحترفون في هذا القطاع إلى دبي، التي تتألق بسرعة في هذه الصناعة، وفق تقرير نشرته مجلة Cult" التابعة لشبكة" يورونيوز" الإخبارية ومقرها ليون الفرنسية أمس.

وأشار التقرير إلى أن فعاليات مثل أسبوع الموضة العربي في دبي تساعد الإمارة على تحقيق نجاحات كبيرة في هذه الصناعة، والتي تبلغ قيمتها الآن حوالي 50 مليار يورو سنويًا في الإمارات.

ويقول "مانويل أرنوت" رئيس تحرير مجلة فوغ العربية، إن دبي أصبحت مركزًا مهمًا، مضيفاً في تصريح لمجلة" Cult، "يمكنك أن تشعر أن هناك طاقة شيقة للغاية وأنشطة إبداعية قوية للغاية.. وما أعتقد أنه مثير للاهتمام حقًا حول الموضة العربية بشكل عام هو تنوع الخيارات".

ويٌعد أسبوع الموضة العربي هو أحد أبرز الأحداث في تقويم الصناع، وهو بمثابة منصة للمواهب الدولية والمحلية لعرض تصاميمهم كما يجذب حوالي 10000 شخص كل عام.

وتعتبر دار أماتو للأزياء التي تتخذ من دبي مقراً لها، علامة تجارية عالمية لتصميم الأزياء قامت بتصميم ملابس لمجموعة من كبار المشاهير مثل بيونسيه وشاكيرا وكاتي بيري، ويرأسها المصمم فلبيني المولد فورن أون. وهو ينسب الفضل إلى دبي باعتبارها مصدر إلهام إبداعي لعمله ويقول:

"دبي نفسها لها هذه الهوية لأننا بوتقة الانصهار في الشرق الأوسط والخليج.. أنا كمصمم، أحب الأشياء المعقدة وأحب الأشياء الفنية التي تعرفها ولهذا السبب وقعت في حب دبي".

دبي أيضا خلقت انطباعا كبيرا في عالم التصميم الداخلي، حيث يتعاون إيلي صعب، شركة الأزياء الفاخرة والمصمم اللبناني، مع شركة إعمار العقارية في دبي على تصميم مشروع قادم. وقال لمجلة Cult: "أعتقد أن دبي لها تأثير كبير ليس فقط على الموضة ولكن بالنسبة للعديد من الأشياء".