«الموسوعة الشعرية» تحتفي بالمتنبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم الموسوعة الشعرية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتزامن مع ذكرى مرور 1054 عاماً على وفاة الشاعر الكبير «أبو الطيب المتنبي»، ندوة ثقافية وشعرية تتناول حياته وأشعاره، وذلك اليوم في منارة السعديات.

تمثل الندوة التي تقام في ذكرى وفاته في 23 سبتمبر 965 م، تحت شعار «المتنبي: ولا يزال مالئ الدنيا وشاغل الناس» نافذة لاسترجاع أمجاد المتنبي الذي يعد أحد أشهر شعراء العرب، وتسليط الضوء على حياته الأدبية وأشعاره، ودوره في إثراء الساحة الشعرية العربية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن مساعي دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الرامية إلى تعزيز الحراك الثقافي والأدبي في أبوظبي، وتنظيم الفعاليات المتنوعة في شتى المجالات الأدبية والثقافية التي تشجع التفاعل المجتمعي مع مختلف المجالات الفكرية.

مصدر إلهام

يشارك في الندوة كل من الكاتب والأديب الإماراتي جمال مطر، والدكتور مفلح الحويطات، عضو هيئة التدريس بالجامعة الأردنية، والدكتورة هناء صبحي عضو هيئة التدريس في جامعة السوربون. كما يتخلل الندوة إلقاء الشاعر جرير الكعبي قصائد من أشعار المتنبي يرافقه عزف موسيقي، مع فتح أبواب المشاركة أمام الجمهور للاستمتاع بقصائد المتنبي يلقيها الدكتور علي بن تميم رئيس هيئة أبوظبي للغة العربية، ومغناة بصوت الفنانة عبير نعمة، والبرنامج المميز الذي يحاكي هامة كبرى في الشعر العربي.

وتعليقاً على ذلك، قال عبد الله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نحتفي اليوم بالمتنبي تزامناً مع ذكرى وفاته، فهو من أهم الشعراء في تاريخ الثقافة العربية، وتتسم أشعاره بالقوة والصدق والشاعرية، ويهتم بالمعنى ويصوغه بإبداع وبطريقة قوية محكمة. ومن خلال فعاليات مثل هذه الندوة الشعرية، يبرز دور «الموسوعة الشعرية» لتسليط الضوء على أهمية دور المتنبي في إثراء الشعر العربي الذي لا يزال حتى يومنا هذا مصدر إلهام للكثير من الأدباء والشعراء».

موضوعات

يذكر أن المتنبي بدأ كتابة الشعر عندما كان في التاسعة من عمره، ومن بين الموضوعات التي ناقشها الشجاعة، وفلسفة الحياة، ووصف المعارك، فكان الشعر صورة صادقة لعصره وحياته، فهو يعبر من خلاله عما كان يدور في عصره من ثورات واضطرابات، ويصوّر ما كان به من مذاهب وآراء. ويمثل شعره حياته المضطربة، فذكر فيه طموحه وعلمه، وعقله وشجاعته، وسخطه ورضاه، وحرصه على المال، كما تجلت القوة في معانيه وأخيلته، وألفاظه وعباراته. وقد تميز خياله بالقوة والخصوبة، فكانت ألفاظه جزلة، وعباراته رصينة تلائم قوة روحه، وقوة معانيه.

تجدر الإشارة إلى أن الموســوعة الشعرية تعد أكبر وأضخــم قاعدة بيانات متعــددة الوسائط للشعر العربي في العالم، حيث تتيح الوصول إلى آلاف القصائد التي تُنسب لمجموعة كبيرة من شعراء العالم العربي بالصيغتين المقروءة والمسموعة.

وتأتي أهمية الموسوعة الشعرية بفضل ثراء قاعدة البيانات وتنوع خيارات البحث مصدراً قيماً وموثوقاً للعلماء والباحثين والأكاديميين والطلاب ومحبي الشعر.