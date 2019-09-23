سالم أبوجمهور يصدر «مدنيّا»

المصدر: دبي - البيان

صدر للشاعر الإماراتي سالم أبوجمهور ديواناً شعرياً جديداً بعنوان «مدنيّا»، يقع في تسعين صفحة من القطع الصغير، ويحتوي على إحدى وعشرين قصيدة أغلبها في القالب العمودي، ويشارك فيها أبوجمهور الإنسان العربي همومه ومشاغله بشكل وجداني.

وهذا الديوان هو الكتاب التاسع عشر في سلسلة إصدارات أبوجمهور بدءاً من بداية الثمانينات. وجاءت هذه المجموعة بعد مجموعات شعرية فصيحة أخرى مهمة منها «بتروكولا» و«طخ طرخطخ» و«رجائي» و«وخد سمحة» و« دكان أمين» و«رسام الأميرة» و«ملاعب البالون» و«غزوة بوذا»، التي فازت بجائزة أفضل كتاب إماراتي في معرض الشارقة للكتاب، ولأبوجمهور مجموعات أخرى في الشعر الشعبي ودراساته.