«الأرشيف الوطني» و«السوربون أبوظبي» يطلقان بكالوريوس «إدارة الوثائق»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن الأرشيف الوطني عن انطلاق برنامج بكالوريوس (إدارة الوثائق وعلوم الأرشيف)، بالتعاون مع جامعة السوربون - أبوظبي، وقد التحق بالفصل الدراسي الأول عدد كبير من الطلبة، من المتوقع أن ينهوا دراستهم بعد ثلاث سنوات.

ويهدف البرنامج إلى تخريج دفعة من ذوي الكفاءات الأكاديمية المتخصصة، والمؤهلين في مجال علم التوثيق والأرشفة، ويواكب البرنامج متطلبات العصر وسوق العمل في ظل الإدراك العام لأهمية الأرشيفات في جميع الجهات الرسمية ومؤسسات الدولة، بما يكفل حفظ تاريخ الدولة، ومعرفة ماضي الآباء والأجداد، وحجم التطور الذي شهدته في عهد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفيما تقدمه القيادة الحكيمة التي تسير على نهج القائد المؤسس.

ويأتي برنامج بكالوريوس (إدارة الوثائق وعلوم الأرشيف)، نتيجة للدراسات العلمية المكثفة، التي أجراها الأرشيف الوطني لتشخيص المتطلبات الحالية والمستقبلية للأرشيفات الرسمية في الدولة، التي أكدت الحاجة إلى أكثر من أربعة آلاف أرشيفي متخصص، وهو يستهدف إعداد جيل من الشباب المؤهلين والقادرين على الإسهام في حفظ الرصيد الوثائقي للدولة وإدارتها، بأفضل الطرق وأحدث الممارسات.

ويحظى الطلبة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، بمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي تكفّل بالرسوم الدراسية، ويعتبر الأرشيف الوطني هذه المكرمة، أحد البراهين الحقيقية على الدعم الكبير الذي يلقاه الأرشيف الوطني، وتلاقيه الأجيال الشابة من القيادة الحكيمة.

ويستقبل بكالوريوس (إدارة الوثائق وعلوم الأرشيف)، الطلبة من حملة الشهادة الثانوية العامة، والملمين باللغتين الإنجليزية والعربية، بناء على الاختبارات المعتمدة في الدولة، ويتميز الجهاز التدريسي بأنه يتألف من أساتذة ومهنيين ذوي سمعة دولية، تتجاوز الأشكال التقليدية في التدريس، لضمان تحقيق تجربة تعليمية متميزة ومتوازنة، وقادرة على إثراء الطلبة بالمعرفة المتعمقة بإدارة الوثائق والأرشيف، وتطبيق هذه المعرفة، وتدريب الكوادر الشابة تدريباً شاملاً في عدة قطاعات. ويكفل هذا البرنامج للمنتسبين، فهما شاملا للنظريات ومنهجيات التحكم في تصنيف الوثائق في مختلف دورة حياتها، ويوفر المعرفة والمهارات العلمية لتقييم وتصنيف ووصف وإدارة وحفظ الوثائق الأصلية في جميع أشكال وأنواع الوسائط التقليدية والإلكترونية، لتلبية احتياجات المؤسسات الوطنية العامة والخاصة.