169 مشاركاً في اختبارات «منشد الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

كشف منشد الشارقة 12 الذي تنظمه قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عن مشاركة 169 منشداً من كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الجزائرية، ممن خاضوا مؤخراً تجارب الأداء أمام لجان التحكيم الخاصة، بعد جولة جاب بها البرنامج 6 بلدان عربية.

وشارك في الاختبارات في الإمارات 24 منشداً من الإماراتيين والمقيمين في الدولة، إلى جانب منشدين جاءوا خصيصاً من العراق وسلطنة عمان للتقديم والمشاركة في البرنامج. وفي الأردن شارك 49 منشداً منهم 15 سورياً و34 أردنياً، في اختبارات الأداء. فيما قدّمت الجزائر 96 منشداً جاءوا من مختلف الولايات الجزائرية.

وحول هذه المشاركات، أوضح نجم الدين هاشم، المنتج المنفذ للبرنامج، أن «منشد الشارقة» بات اليوم منبراً لإظهار المواهب الإبداعية في ســـماء الفنّ الإنشادي وجامعاً لنخب متميزة من مبدعي العالم العربي أصحاب الخامات الصوتية التي تسهم من خلال ما تملكه بإثراء هذا الفنّ ولفت الانتباه بشكل أكبر لحضوره وأهميته.