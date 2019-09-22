معرض توت عنخ آمون الأكثر استقطابا للزوار في فرنسا

المصدر: وكالات

أصبح معرض "توت عنخ آمون: كنز الفرعون" الذي أغلق أبوابه مساء الأحد في باريس، المعرض الأكثر استقطابا للزوار في تاريخ فرنسا، بعدما زاره 1.42 مليون شخص.

وفي خلال 6 أشهر، توافد 1423170 شغوفا بتاريخ مصر القديمة إلى لا فيليت في شمال شرق باريس، حيث قدّمت 150 قطعة عثر عليها في مقبرة الفرعون اليافع.

وسجل معرض "توت عنخ آمون: كنز الفرعون" الذي كان يفتح أبوابه حتى منتصف الليل واختتم مساء الأحد، مستويات قياسية من الوافدين، وبات رسميا المعرض الأكثر استقطابا للزوار في تاريخ فرنسا.

وأطاح المعرض الرقم القياسي الذي كان مسجلا لحساب معرض آخر عن الفرعون اليافع، هو "توت عنخ آمون وعصره" الذي زاره 1.24 مليون شخص عام 1967 في باريس.

وأقيم معرض عام 2019 بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية وشركة "آي إم جي" ومتحف لوفر، الذي أعار خصوصا تمثال الإله آمون يحمي توت عنخ آمون.